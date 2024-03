Il blitz antimafia di Palermo, Arduino regista del racket: «Non andate lì, sono tutti "Addiopizzo"...»

C’era il titolare di una ditta di autodemolizioni che chiedeva scusa perché non aveva riconosciuto gli esattori del pizzo e non si era messo subito a disposizione. Ma, in corso dei Mille, c’era anche una farmacia dove era meglio non andare perché erano «tutti carabinieri» e «Addiopizzo», visto che avevano installato alcune telecamere per «fare la trappola» agli estorsori. È lo spaccato desolante emerso nel corso delle indagini condotte dalla squadra mobile, guidata da Marco Basile, che hanno portato al blitz nei quartieri di Brancaccio e dello Sperone. Anche se c’era qualche eccezione, la quota dovevano pagarla tutti: dall’impresa di costruzioni all’albergo, dai bar ai negozi di abbigliamento, perfino il panificio, il barbiere e chi si metteva in proprio aprendo una bancarella, doveva mettersi in regola.

Era il boss Giuseppe Arduino (nel riquadro), che dopo essere uscito dal carcere si era rimesso a girare tra corso dei Mille, via Messina Marine e viale Regione Siciliana, a imporre le tangenti, a dare il via libera se qualcuno aveva intenzione di alzare la saracinesca, a controllare chi stava eseguendo lavori di ristrutturazione e chi doveva fermare i cantieri perché si era rifiutato di aderire al pizzo. In realtà solo uno si era ribellato a questa situazione: l’imprenditore edile Giuseppe Piraino, ormai noto per il suo no al pizzo, amministratore unico della Mosina Costruzioni. Lui aveva denunciato la tentata estorsione subita da alcuni dipendenti impegnati nella ristrutturazione di un condominio di via Messina Marine. Gli emissari del clan si erano presentati in cantiere minacciando un operaio: «Lo sai che a casa degli altri si tuppulia? Digli al tuo titolare che si metta a posto, altrimenti passa i guai, lui lo sa dove andare». Nonostante la paura, un altro dei presenti aveva fotografato la targa del motorino con cui erano arrivati i due uomini del clan, che erano stati subito identificati dagli investigatori.