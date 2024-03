Palermo, operazione antimafia a Brancaccio: dopo l'omicidio allo Sperone scattano nove arresti

Colpo al mandamento mafioso di Brancaccio, a Palermo. Eseguiti nove arresti dalla polizia di Stato coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia: uno è stato arrestato dai carabinieri. Gli indagati, raggiunti dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere, sono accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico di stupefacenti e detenzione illegali di armi.

I clan inoltre gestivano le piazze di spaccio, soprattutto nel quartiere Sperone, dove la mafia controllava i canali di approvvigionamento dello stupefacente e riscuoteva il pizzo sulla vendita della droga.

I clan mafiosi palermitani controllavano anche le scommesse clandestine on line. Ed è in questo contesto che è maturato l’omicidio del boss dello Sperone Giancarlo Romano, ucciso per questioni relative al pizzo sulle scommesse online la settimana scorsa. Romano era coinvolto

nell’inchiesta che oggi ha portato agli arresti: gli inquirenti ne avevano accertato il ruolo all’interno del clan. I suoi assassini sono sono stati fermati poco dopo il delitto e sono detenuti.

Di seguito i nomi degli arrestati. La custodia cautelare in carcere è stata disposta per:

-Alessio Salvo Caruso, 28 anni, ricoverato in ospedale al Buccheri La Ferla e gravemente ferito durante l'agguato di lunedì scorso

-Giuseppe Arduino, 54 anni

-Giuseppe Chiarello, 48 anni

-Damiano Corrao, alias "kiss kiss", 62 anni