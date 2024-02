Altavilla, silenzio e lacrime alla camera ardente per Kevin ed Emanuel: «Erano due fratellini dolcissimi». IL VIDEO

Il silenzio è assordante, rotto soltanto dalla composta commozione dei familiari e degli amici di Antonella, Kevin ed Emmanuel. Intorno alle 12, le salme dei due ragazzi, vittime della carneficina della villetta degli orrori, sono giunte nel plesso Zucchetto, bene confiscato alla mafia ed oggi ufficio tecnico del Comune di Altavilla Milicia: li è stata allestita la camera ardente per permettere, a chiunque volesse, un ultimo saluto ai ragazzi. In tanti, anche dai paesi vicini, hanno portato fiori e stretto in un abbraccio la mamma di Antonella Salamone, Rosalia Licata, seduta accanto ai feretri dei nipotini.

«Inimmaginabile - ha sfogato una signora - mio nipote andava a scuola con Kevin alle medie, è molto triste. Ma non ha mai parlato con lui di questo problemi in casa». La folla si avvicenda intorno alle bare, posando fiori e bigliettini, stringendo il braccio di Rosalia e del marito Angelo Salamone. «Era buona, tranquilla, parlava sempre dei suoi figli - racconta altre due signore - ne parla benissimo, ne era innamorata. Mia figlia parlava sempre di Emmanuel, era un bambino dolcissimo. Aveva fatto la recita di natale, era felicissimo. Mia figlia diceva «Emmanuel è il mio fidanzatino» - continua accennando ad un sorriso amaro - non le abbiamo detto nulla. Le abbiamo raccontato che è partito con la famiglia per lavoro, che si trova in un'altra città. Cosa potevo dirle?». Sono davvero tanti quelli che hanno voluto dare l’ultimo saluto ai due fratelli. «Abbiamo tanta rabbia - dice un’amica della famiglia di Antonella Salamone la donna uccisa insieme ai suoi figli - Noi abbiamo figli e ai nostri figli ci teniamo. Noi vogliamo giustizia, ma di giustizia non ne vediamo».