La strage di Altavilla, Kevin ha lottato come un leone: si è difeso a morsi ma ha ceduto

All’inizio era stato a guardare mentre infierivano sulla mamma, Antonella Salamone, anzi aveva aiutato il padre a seppellirla in una buca. Poi gli sguardi dei cosiddetti «fratelli di Dio» si erano rivolti contro di lui e lo avevano torturato. Ma Kevin Barreca aveva lottato come un leone per sottrarsi alla furia: a raccontarlo agli investigatori è proprio Sabrina Fina che, assieme a Massimo Carandente, erano nella villetta degli orrori per «liberare dal maligno» la famiglia di Altavilla Milicia.

In particolare il sedicenne si era difeso diventando particolarmente aggressivo, tanto che era stato necessario legarlo mani e piedi: la donna, infatti, aveva ricevuto un morso alla caviglia da parte del ragazzo che aveva tirato anche un quadro al marito, colpendolo al collo. Per questo motivo lo avevano legato e immobilizzato: «Il padre - si legge nell’ordinanza che ha portato in cella lo stesso Giovanni Barreca con i due farneticanti predicatori - lo aveva bloccato mentre Sabrina e Massimo lo legavano con una catena piena di ruggine, cavi e fili».

Dettagli peraltro confermati nel referto medico in cui lei stessa ha confermato di essere stata aggredita fisicamente, di avere ematomi e graffi sulle braccia e di essere stata medicata al polpaccio sinistro, segni inequivocabili della lotta con il più grande dei due fratelli Barreca. «Il povero Kevin - si legge ancora nell’ordinanza firmata dal Gip di Termini Imerese, Valeria Gioeli - veniva legato mani e piedi con delle catene dietro la schiena in modo da impedirgli la respirazione, sebbene lo stesso abbia strenuamente tentato di difendersi provando ad aggredire la coppia Carandente-Fina».