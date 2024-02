Strage di Altavilla, il nuovo avvocato di Fina e Carandente: «Delitto raccapricciante ma le cose potrebbero essere andate diversamente»

«Un delitto raccapricciante. Non mi sono ancora fatto un'idea, voglio prima parlare con i miei assistiti». Vuole vederci chiaro Marco Rocca (nella foto), l'avvocato calabrese che, dopo la rinuncia dei colleghi palermitani, ha assunto la difesa di Sabrina Fina e Massimo Carandente, la coppia di conviventi accusati di avere partecipato al delitto nella villetta di Altavilla Milicia dove sono stati uccisi Antonella Salamone e i due figli Emanuel di 5 anni e Kevin di 16.

Rocca, intorno alle 10 di questa mattina (21 febbraio), ha raggiunto Fina e Carandente al carcere Pagliarelli di Palermo dove i due sono detenuti. È stato il fratello di Fina a consigliare alla sorella di farsi rappresentare dall’avvocato Rocca – che esercita nel Foro di Crotone – con il quale aveva collaborato in qualità di esperto informatico, dopo che gli avvocati Vincenzo e Sergio Sparti hanno rinunciato all’incarico di assistere la coppia.

«Sono qui per capire come siano andate le cose - ha detto ai giornalisti che lo aspettavano davanti all'ingresso del carcere -. Voglio guardarli negli occhi, finora ho letto soltanto l'ordinanza. L'appartenenza a una setta? Per il momento non ho contezza di questo». Su Sabrina Fina e Massimo Carandente pesano le accuse che arrivano da Giovanni Barreca e dalla figlia ma «ci sono altre questioni che vanno valutate nel complesso», sottolinea il legale.