La strage di Altavilla, i messaggi di Kevin a un amico: «Il diavolo ci sta mangiando»

«Te la faccio in breve: nella mia famiglia ultimamente sono successe cose strane e c’entra il mondo spirituale e ora sono venuti due fratelli di Dio e stanno liberando a mia madre e mio fratello che hanno dei demoni molto maligni addosso, la mia famiglia si sta distruggendo per colpa della mia indifferenza io scappo sempre da casa mia per stare con voi e svagarmi perché io in questa casa non sento pace». Così Kevin Barreca (nella foto) il sedicenne ammazzato durante un esorcismo insieme alla madre e al fratellino, dal padre e da due complici scriveva il 4 febbraio in un messaggio inviato a un amico, mentre nella sua casa si svolgevano i «riti di purificazione» a cui sono seguiti i delitti.

«So che può sembrare strano, ma è tutto vero»

«Per colpa di questo atteggiamento il diavolo si sta mangiando la mia famiglia», spiegava il ragazzino completamente plagiato dal padre, un fanatico religioso. «So che può sembrare strano - proseguiva - Ma ti assicuro che è tutto vero... Ieri mio fratello e mia madre erano posseduti e dicevano cose spaventosissime. Un bambino di 5 anni che ti dice che il demone che ha dentro è venuto in questa famiglia per distruggerci ed ucciderci uno ad uno. Come te lo spieghi?».