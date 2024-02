Strage di Altavilla, l'audio choc della coppia arrestata: «Organizza un week end con i tuoi figli... Non mollare, c'è un piano per ogni cosa»

A Pomeriggio Cinque, la trasmissione Mediaset condotta da Myrtha Merlino, un audio choc sulla strage di Altavilla, con Sabrina Fina e Massimo Carandente, la coppia palermitana arrestata per l'omicidio di tre persone, che parlano con un altro interlocutore.

«Non essere scoraggiato dalle difficoltà che ti vengono messe davanti - dice la coppia -. Perché Lui (Dio) noi non ci lascia e non ci abbandona. Per ogni cosa che Lui permette, c’è un motivo. Infatti, ci ha messo nel cuore di organizzare un fine settimana con i tuoi figli e dobbiamo venire a pregare. Non lasciamo che le circostanze prendano il sopravvento, non mettiamo impedimenti nelle cose che sappiamo che vanno fatte - aggiunge Massimo Carandente, come si sente nell'audio -. Avete bisogno di un supporto fraterno, di ricevere una preghiera. Poi il resto lo fa il Signore, lasciamo che operi. Non impediamo a lui di operare».

E poi, ancora rivolto all'altro fratello: «Tu organizza un fine settimana per permettere al Signore di utilizzare di me e Massimo per venire a pregare per voi - si sente nell'audio -. E utilizzerà anche te, perché ti ha scelto. Ti ha chiamato per nome e l’ha dimostrato. Non mollare perché il Signore ha un piano per ogni cosa».