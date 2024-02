Il massacro di Altavilla, l'audio integrale della coppia diabolica: «Sei stato scelto, non mollare...»

«Tu organizza un fine settimana per permettere al Signore di utilizzare di me e Massimo per venire a pregare per voi . E utilizzerà anche te, perché ti ha scelto. Ti ha chiamato per nome e l’ha dimostrato. Non mollare perché il Signore ha un piano per ogni cosa».

A Pomeriggio Cinque, la trasmissione Mediaset condotta da Myrtha Merlino, un audio choc sulla strage di Altavilla, con Sabrina Fina e Massimo Carandente, la coppia palermitana arrestata per l'omicidio di tre persone, che parlano con un altro interlocutore, invitato a un week end di preghiera con i suoi figli. Le indagini sono ancora in corso per capire se altre famiglie erano state contatte per particolari esorcismi.

Ecco l'audio integrale mandato in onda.

In corso intanto l'autopsia sui corpi dei figli e della moglie di Barreca. Ieri la notizia della confessione della diciassettenne, la figlia superstite, un racconto pieno di dettagli raccapriccianti.