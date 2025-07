«Riprese intime alle allieve», istruttore sportivo condannato a 4 anni e 4 mesi a Palermo

Il gip di Palermo Andrea Innocenti ha condannato un istruttore sportivo di 28 anni, insegnante in numerose palestre cittadine, a 4 anni e 4 mesi di reclusione per pornografia minorile, atti sessuali con minorenne e adescamento. Il giudice ha disposto un risarcimento di 18 mila euro per le parti civili assistite dagli avvocati Federica Prestidonato e Marcello Drago.

Le indagini sono state condotte dalla sezione di polizia giudiziaria della polizia di Stato e coordinate dalla procura. L'inchiesta è scattata dopo la segnalazione di un genitore preoccupato dai racconti della figlia quattordicenne che aveva detto che un’amichetta le aveva confidato le attenzioni sessuali del loro istruttore sportivo.

Gli agenti della pg hanno individuato l’istruttore e sono riusciti a raccogliere prove su quanto accaduto a due allieve di 16 anni. Approfittando del rapporto di fiducia instaurato con le ragazzine le avrebbe riprese nell’intimità. Il racconto delle adolescenti è stato confermato da quanto trovato nei dispositivi elettronici dell’indagato.