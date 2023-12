Omicidio a Palermo: un ragazzo di 22 anni ucciso a colpi di pistola in via Pasquale Calvi

Omicidio a Palermo: un ragazzo di 22 anni, Rosolino Celesia, è stato ucciso dopo essere stato colpito da due colpi di arma da fuoco, uno al collo e uno al torace, in via Pasquale Calvi, vicino ad una discoteca. Il giovane è morto, intorno alle 3, dopo essere giunto all'ospedale Civico, probabilmente portato da un conoscente. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e a nulla è valsa l'intervento dei medici. Rosolino Celesia viveva nel rione Cep.

Rimane da chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ci sarebbe stata una lite all'interno del bagno della discoteca Notr3, in via Pasquale Calvi, nella zona tra via Libertà e il Borgo Vecchio, e successivamente sarebbero usciti per strada qualcuno avrebbe sparato all'indirizzo di Celesia. A indagare la squadra mobile della polizia.

Questa mattina la zona è transennata e chiusa al traffico per consentire alle forze dell'ordine di eseguire i rilievi.

Si tratta della stessa zona dove fra il 15 e il 16 dicembre scorsi le forze dell'ordine erano intervenuti per sedare una rissa, sempre davanti al locale Notr3. E ancora, pochi giorni prima in via Isidoro La Lumia, il 9 dicembre, un trentenne ha esploso una raffica di colpi di pistola in aria.

Al momento non c'è alcun collegamento tra i fatti, ma tra i residenti e i commercianti del quartiere la preoccupazione è ancora maggiore.

Nella foto il retro della discoteca e la vittima Rosolino Celesia