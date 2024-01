Rissa in discoteca a Balestrate, muore un giovane di 20 anni

Ancora un morto per malamovida. Un giovane di 20 anni, Francesco Bacchi, è morto questa notte (14 gennaio) a Balestrate durante una rissa in discoteca. Il ragazzo pare sia caduto a terra battendo violentemente la testa nel corso di una aggressione da parte di altri clienti del locale.

Al momento ci sono indagini dei carabinieri della compagnia di Partinico per capire l'esatta dinamica, sembra che il 20enne sia stato coinvolto in una aggressione a cui avrebbero partecipato diverse persone presenti in quel momento all'interno della discoteca Medusa di via Palermo. I carabinieri stanno in queste ore ricostruendo la vicenda. Ad aggredire il giovane pare siano state almeno 6 persone. Ancora non si conoscono però i motivi.

Scattato l'allarme sul posto sono arrivati immediati i soccorsi ma per il giovane non c'era più nulla da fare. È morto poco dopo il suo arrivo all'ospedale Civico di Partinico. I carabinieri stanno sentendo i testimoni, i titolari del locale, per tentare di ricostruire la vicenda e dare un volto ai protagonisti.

La tragedia segue la morte in una discoteca di Palermo di Rosolino Celesia, il giovane di 22 anni del Cep, ucciso tre settimane fa da un colpo d'arma da fuoco al Notr3 di via Pasquale Calvi, nel cuore della zona della movida del capoluogo.

Nei giorni scorsi, invece, i giudici della seconda sezione della corte d’assise di Palermo hanno condannato a 10 anni Gianvito Italiano, 31 anni, accusato dell’omicidio di Vincenzo Trovato, avvenuto nell’estate del 2022 sempre a Balestrate, sul lungomare.