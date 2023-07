Bimba di 4 anni cade dal balcone a Palermo, è grave in ospedale

Una bimba di 4 anni è caduta da un balcone in corso dei Mille a Palermo. È rimasta ferita gravemente ed è in codice rosso all’ospedale Di Cristina. Sul posto per prestare i soccorsi è intervenuto personale del 118. La bambina è nata in Germania da genitori palermitani che sono in vacanza in Sicilia.

In base a una prima ricostruzione, la bambina è precipitata da un balcone al primo piano, ovvero da un'altezza di circa cinque metri. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime: ha riportato pesanti traumi cerebrali ed è stata intubata. Per ricostruire quanto è accaduto è arrivata sul posto la polizia, che sta conducendo le indagini.

Risale soltanto a una settimana fa un episodio simile a Villafranca Tirrena, nel Messinese: un bambino di 6 anni è precipitato dal terrazzo di un palazzo in via Tomasi di Lampedusa. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso pediatrico del Policlinico. I primi di luglio un altro caso a Mazara del Vallo, nel Trapanese. A precipitare da un balcone di via Castelvetrano, una bambina di 4 anni. La piccola Greta è caduta da un'abitazione al secondo piano, le ferite si sono in quel caso rivelate mortali: è deceduta il giorno dopo l'incidente.