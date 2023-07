Palermo, la bimba caduta dal balcone: avrebbe iniziato a rispondere ad alcuni stimoli

Si sarebbe sporta dal balcone cadendo giù la bambina ricoverata in condizioni critiche, come conferma la Tac, all’ospedale dei Bambini a Palermo.

La piccola è stata sottoposta a un intervento che, secondo quanto dicono i medici, è andato bene. La prognosi però è riservata. La bambina avrebbe iniziato a rispondere ad alcuni stimoli. In particolare, avrebbe stretto il dito della sua mamma.

Ora però bisogna attendere il decorso operatorio e capire se abbia subiti danni cerebrali. La piccola era in casa con la nonna. La mamma era uscita per alcuni minuti.

«Continuiamo a pregare per la piccola - si legge in un post sulla pagina Facebook della parrocchia di Maria SS. delle Grazie in Roccella, del quartiere di corso dei Mille, dove abita la famiglia - che ancora lotta tra la vita e la morte. La notte è passata in rianimazione con qualche piccolo miglioramento, reagisce agli stimoli, ma ancora dobbiamo pregare e sperare... che si possa salvare e che si possa salvare senza danni irreversibili». Questo pomeriggio la messa di conclusione del Gr.Est. è stata dedicata alla «nostra piccola guerriera».

Inoltre la chiesa rende noto che «si cerca una casa, dove questa famiglia possa andare a vivere in affitto. Già da giorni stavano cercando casa. Ora è particolarmente urgente trovarla. Chi ha disponibilità ci contatti».