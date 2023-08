Palermo, la bimba caduta dal balcone fa progressi: ha detto "mamma"

Negli scorsi giorni ha cominciato a muoversi e a reagire sempre di più agli stimoli. Ha anche tenuto in mano un colore per disegnare su un foglio, aiutata dalla madre. In queste ore ha anche detto "mamma", per la felicità di tutti coloro che aspettano di abbracciarla di nuovo. Migliorano di giorno in giorno le condizioni della bambina di quattro anni che il 28 luglio è precipitata dal balcone di una palazzina in corso dei Mille a Palermo.

A distanza di un mese l'incubo sembra più lontano, ma il percorso è ancora lungo. La piccola è infatti ancora ricoverata all'ospedale Di Cristina, dove i suoi progressi sono costanti e fanno essere più ottimisti. Qualche giorno fa la mamma le ha chiesto: "Quanti anni hai?", lei ha sollevato quattro dita per risponderle. Chiari segnali di miglioramento che fanno avere fiducia nel percorso di riabilitazione che la bambina dovrà affrontare nel centro che i medici riterranno più idoneo.

Il giorno dell'incidente, la piccola nata in Germania da genitori siciliani, si trovava nell'appartamento dei nonni, nella zona di Roccella. Si è sporta troppa ed è caduta violentemente sull'asfalto: si è temuto il peggio, ma adesso la speranza di un recupero si fa più concreta. Nel quartiere in tanti hanno pregato e continuano a pregare per lei, la madre tiene costantemente tutti aggiornati sui suoi progressi e ribadisce: "Finalmente dopo un mese ho risentito la sua vocina, la mia principessa non molla".