Palermo, un altro bimbo precipita da un balcone al Borgo Vecchio

Un altro bambino è precipitato da un balcone a Palermo. E' successo in via Ettore Ximenes, nella zona di Borgo Vecchio. Il piccolo, di un anno e mezzo, è caduto da un'abitazione che si trova al primo piano. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, intervenuti poco prima in corso dei Mille per un'altra bambina precipitata dal balcone. Il piccolo non sarebbe in gravi condizioni, era cosciente nonostante la caduta, ma per precauzione è stato trasportato al Di Cristina con codice rosso.

In corso dei Mille invece, la caduta della bambina si è rivelata molto più grave: la piccola, nata in Germania da genitori palermitani in vacanza in Sicilia, ha riportato pesanti traumi cerebrali ed è ricoverata con prognosi riservata in terapia intensiva.