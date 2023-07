Palermo, la bimba caduta dal balcone è stata operata: «Rischia danni cerebrali»

Due bambini in ospedale, uno morto per cause ancora da accertare. Nel giro di poche ore, tra Palermo e la provincia di Catania, tre tristi episodi hanno coinvolto una bambina di 4 anni e due di un anno e mezzo. Il caso più grave in corso dei Mille a Palermo, dove una bimba è precipitata da un balcone al primo piano, facendo un volo di cinque metri: la piccola, nata in Germania da genitori palermitani che sono in vacanza in città, è stata trasportata in condizioni gravissime in ospedale ed è tuttora ricoverata con la prognosi riservata.

È stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico e i medici stanno costantemente monitorando le sue condizioni, ritenute adesso stabili. La piccola rischierebbe danni neuorologici provocati dal violentisismo impatto. Sulla dinamica dell'incidente sta indagando la polizia: bisognerà chiarire con chi si trovasse la piccola al momento della caduta e la dinamica dei fatti, compresa quella dei soccorsi. L'infermiere e la dottoressa del 118 arrivati sul posto sono infatti stati aggrediti da familiari e amici della bimba per presunti ritardi che dal 118 smentiscono. Anche l'ambulanza è stata presa di mira, al punto che i sanitari avrebbero avuto difficoltà a scendere dal mezzo e a soccorrere la piccola, restando bloccati per diversi minuti.

E sempre all'ospedale Di Cristina di Palermo resta sotto osservazione il bambino precipitato da un balcone nella zona di Borgo Vecchio a Palermo. Un'altra tragedia sfiorata, stavolta in via Ettore Ximenes, dove il piccolo è comunque stato trovato cosciente dai sanitari del 118 che l'hanno trasportato in ospedale con codice rosso. Gli esami hanno evidenziato un trauma cranico, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Una giornata tragica per i più piccoli: a Calatabiano, in provincia di Catania, un bimbo è morto mentre si trovava all'asilo. Secondo una prima ricostruzione avrebbe avuto una crisi respiratoria, ma anche in questo caso, la dinamica dei fatti è ancora da accertare. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.