Covid, 4 nuovi centri vaccinali a Palermo. Dove poter effettuare vaccinazioni e tamponi gratuiti

Potenziata la rete dei centri per la vaccinazione anticovid a Palermo, per far fronte alla chiusura definitiva dell'hub Fiera del Mediterraneo prevista per il 31 dicembre. Il 24 dicembre è stato l'ultimo giorno del drive-in dei tamponi, dopo San Silvestro stop anche alle vaccinazioni.

I nuovi centri vaccinali anti-Covid

Da domani, 30 dicembre, sarà a disposizione degli utenti ogni giorno, dalle 8 alle 20, l’Hub di Villa delle Ginestre, presidio dell’Asp di via Castellana 145 a Palermo. E l'Asp ha fatto sapere che i centri per la vaccinazione anticovid nei prossimi giorni aumenteranno e ci si potrà recare al Pisani di via La Loggia, all’Enrico Albanese di via Papa Sergio I e al presidio dedicato di Tommaso Natale.

Centri dove effettuare i tamponi

E dopo la chiusura dell'hub Fiera del Mediterraneo, l'Asp ha predisposto nuovi centri dove effettuare i tamponi. Sono stati attivati tre Drive-in, ogni giorno dalle 8 alle 20, presso la Casa del Sole in via Sarullo, alla Guadagna in via Orsa Minore e al Pisani di via La Loggia. Al Drive In Casa del Sole l’ingresso delle autovetture avviene da via Sarullo n. 19; al Pisani da via La Loggia n. 5 e, da domani, alla Guadagna da via dell’Orsa Minore n. 114. Per motivi organizzativi l’accesso viene consentito fino alle ore 19.30: la prestazione è garantita alle vetture in fila all’interno della struttura fino ad esaurimento.

La nuova organizzazione – sia dei Drive-in che dei centri di vaccinazione – verrà completata dagli Open Day itineranti che verranno organizzati in ogni quartiere della città. Intanto per facilitare e rendere più rapide le procedure propedeutiche alla somministrazione del tampone o della vaccinazione, l’Asp di Palermo ha realizzato e, già attivato, un portale dedicato raggiungibile, sia dalla homepage del sito aziendale (www.asppalermo.org), sia direttamente dagli utenti all’indirizzo: https://portale.asppalermo.org. Pur mantenendo la peculiarità dell’accesso in modalità Open Day, gli utenti – attraverso la registrazione sul portale – hanno la possibilità per le vaccinazioni di scegliere giorno e fascia oraria della somministrazione.

Drive in a Capodanno e per l'Epifania

Dopo “Casa del Sole” e “Pisani”, è stato attivo il terzo Drive In H12 in città dall’Asp di Palermo. Lo screening di massa per il Coronavirus viene eseguito con tampone rapido. Il servizio è in funzione ogni giorno dalle 8 alle 20, compresi, Capodanno e l’Epifania.

