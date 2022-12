Palermo, stop al commissario Covid: smantellato l’hub dei vaccini alla Fiera

Fra sale semivuote, armadietti aperti e scrivanie senza computer, l’aria di smobilitazione è palpabile, anche perché oggi è l’ultimo giorno di tamponi, mentre per le vaccinazioni prenotate ci sarà tempo fino al 31 dicembre. Poi, da Capodanno, battenti chiusi: dopo oltre due anni di attività, calerà il sipario sull’hub Covid della Fiera del Mediterraneo, a Palermo, nonché su tutta la gestione commissariale della pandemia in Sicilia.

Ancora da scrivere, invece, il futuro dei precari che hanno prestato servizio durante l’emergenza. Il personale sanitario dovrebbe rimanere nell’orbita delle Asp - che giocoforza saranno chiamate a potenziare i servizi di screening e vaccinazione - e in ogni caso, tra guardie mediche e accesso alla medicina generale, avrebbe comunque uno sbocco, sulla spinta dell’emendamento Pd approvato in commissione Bilancio alla Camera, che consente al sistema sanitario di assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2024, anziché entro la fine del 2023, tutti i professionisti che abbiano maturato 18 mesi di servizio entro il 31 dicembre 2023 (invece che entro fine 2022), di cui almeno 6 durante la fase emergenziale.

Più incerto il futuro del personale amministrativo. Tecnici e informatici aspettano con ansia l’esito dell’altro emendamento alla Finanziaria, a firma FdI, che aprirebbe un percorso di stabilizzazione anche per loro. Bisognerà vedere però con che modalità e attraverso quale porta d’accesso, visto che, per finire sotto l’ombrello Asp, in teoria serve un concorso. Quel che è certo, come ribadito al nostro quotidiano dall’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, «è l’impegno del nostro governo a ricollocare tutti». Altra certezza, per il momento, è che «non verrà messo in piedi il modello di medicina di prossimità che avevo proposto: un sistema che doveva sopravvivere alla struttura commissariale, utilizzando, anche per lo screening e la cura di altre patologie, il know-how creato alla Fiera, amministrativi compresi, spina dorsale di qualsiasi macchina sanitaria efficiente».

Parola del commissario Covid di Palermo, Renato Costa, che da Capodanno tornerà al Policlinico in qualità di responsabile del reparto di Medicina nucleare, e alle sue ricerche scientifiche, «riprendendo uno studio sul tumore mammario interrotto per gestire l’epidemia». Ma c’è ancora tempo di somministrare qualche vaccino, ricordando l’attività «svolta insieme ai “miei” ragazzi, che da ottobre 2020 hanno protetto la provincia con una cintura di sicurezza fatta di 900mila dosi di siero inoculate solo in Fiera (record tra gli hub siciliani) e di innumerevoli visite e cure a domicilio, che nei tempi più bui arrivavano fino a 800 al giorno. Per non parlare del tracciamento, con quasi due milioni di tamponi realizzati, più altri 700 mila effettuati tra gli scali, all’aeroporto Falcone e Borsellino e nei porti di Termini Imerese e Palermo, dove su una nave proveniente da Barcellona abbiamo intercettato il primo caso di variante Delta nell’Isola».

In mezzo, anche «ricordi assai spiacevoli», come il caso giudiziario delle due infermiere che fingevano di somministrare i vaccini, «e particolarmente forti, come la vicenda dell’autista delle linea 107, che nell’estate del 2021, per soccorrere un passeggero in arresto cardiaco – poi risultato positivo – ha avuto la prontezza di entrare direttamente con il bus in Fiera, chiedendo aiuto a uno dei nostri medici, che con il defibrillatore ha salvato la vita del paziente». E mentre l’hub di Palermo sta per a chiudere, l’Asp si prepara, inevitabilmente, a rafforzare il servizio vaccinazioni, che a rigor di logica dovrebbe restare a Villa delle Ginestre, mentre continueranno gli open day itineranti, tra i quartieri della città e i comuni della provincia. Per quanto riguarda invece i tamponi, sono già operativi dalle 8 alle 20 i presidi Casa del Sole e Pisani e il nuovo punto della Guadagna.

