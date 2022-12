Covid, a Palermo i drive in per i tamponi attivi anche nei giorni di festa

Dopo la chiusura dell’hub tamponi della Fiera del Mediterraneo, l’Asp mette a disposizione i propri presidi per i drive. Dopo "Casa del Sole" e "Pisani", da oggi è attivo anche il terzo drive in. Lo screening di massa per il Coronavirus viene eseguito con tampone rapido.

Il servizio è attivo ogni giorno dalle ore 8 alle 20, compresi i giorni festivi di Natale, Santo Stefano, Capodanno e Epifania. Al Drive In "Casa del Sole" l'ingresso delle auto è da via Sarullo, 19; al "Pisani" da via La Loggia, 5 e alla "Guadagna" da via dell’Orsa Minore, 114. La struttura commissariale della Fiera chiuderà definitivamente i battenti il 31 dicembre, fino a quel giorno sarà operativa per i vaccini.

Già dalle prime ore del mattino, molti palermitani hanno fruito del servizio e aspettando infila nella propria auto, in fila hanno effettuato il tampone. Molti prima di congiungersi con le proprie famiglie, vogliono essere sicuri di non essere portatori del virus e di poter trascorrere questi giorni di festa con i propri affetti.

Intervista a Giuseppe Termini direttore del Pta Casa del Sole facente funzione Distretto 42

© Riproduzione riservata