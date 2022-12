Palermo, retromarcia per la Fiera: rimane aperta per tamponi e vaccini in drive-in

L'hub Fiera del Mediterraneo rimane aperta a sorpresa. Dopo gli annunci dei giorni scorsi da parte dell'Asp, le dichiarazioni del commissario per l'emergenza Covid, Renato Costa, al quale oggi scade il contratto e che da giorni a malincuore aveva salutato tutti "i suoi ragazzi", tutti coloro che in questi anni avevano lavorato con lui, adesso un dietrofront.

In una nota inviata stamattina, l'Asp di Palermo ha ribadito quanto annunciato ieri, ovvero l'apertura da oggi h12 ogni giorno dell'Hub di Villa delle Ginestre, a cui si aggiungeranno lunedì prossimo il Presidio ''Biondo'' di via La Loggia n. 5, l'Enrico Albanese di via Papa Sergio I e il Centro dedicato di Tommaso Natale. Ma ha aggiunto in coda un'informazione nuova, il mantenimento, al momento, dell'hub Fiera del Mediterraneo, posto icona a Palermo della lotta al Covid negli ultimi anni.

"Rimane, comunque, la possibilità di accedere a tutte le strutture dell’Asp di Palermo anche senza prenotazione o preventiva registrazione - sta scritto -. E’, infatti, intendimento della Direzione generale dell’Azienda sanitaria del capoluogo mantenere in questa fase anche l’organizzazione dell’Hub Fiera, sia per la somministrazione dei vaccini, che dei tamponi in modalità Drive In".

La Fiera del Mediterraneo, dunque, al momento, rimane aperta agli utenti. Per quanto tempo non è dato saperlo. Tutto farebbe ipotizzare ad un'apertura momentanea, fino a quando non saranno operativi ed entreranno a regime tutti i nuovi e complessivi 4 centri ma tutto è possibile.

