Palermo, incidente con la moto allo Zen: muore un giovane di 29 anni

Incidente mortale a Palermo. La vittima, Andrea Aiello, aveva 29 anni. La tragedia è avvenuta intorno alle 3 della notte in via Lanza di Scalea in direzione centro città.

Il giocane era in sella a una moto Kawasaki quando poco prima del Velodromo, ne ha perso il controllo. Il suo corpo è stato sbalzato sul prato di una delle rotatorie facendo un volo di diversi metri. L'impatto non gli ha dato scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare la morte del motociclista. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere all'infortunistica di effettuare i rilievi.

© Riproduzione riservata