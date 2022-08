Palermo-Agrigento, scontro fra un'auto e una moto: muore poliziotto in pensione di Ventimiglia

Incidente mortale sulla statale Palermo-Agrigento, all’altezza di Villafrati, dove nello scontro tra un’Audi e una moto Honda è morto un uomo di 65 anni, Rosario Pagano, di Ventimiglia di Sicilia.

Il motociclista è stato sbalzato dalla sella e i sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne la morte. I rilievi sono condotti dai carabinieri di Misilmeri. I mezzi sono stati sequestrati.

L'incidente è avvenuto ieri, la notizia è arrivata nel pomeriggio a Ventimiglia, mentre era in corso un torneo di calcio a 5 in onore di un giovane prematuramente scomparso qualche mese fa, Vincenzo Dispenza. Lo stesso Pagano era atteso, ma al campetto non è mai arrivato. La partita è stata sospesa, non appena è arrivata la notizia della morte del sessantacinquenne, poliziotto in pensione benvoluto da tutti. «La comunità - dichiara il sindaco di Ventimiglia di Sicilia, Antonio Rini - ha appreso con sgomento la notizia di questo tragico incidente che ha portato via l'amico Rosario Pagano. Era un uomo molto conosciuto per la sua socievolezza, si fermava a parlare con chiunque, era una persona capace di fare comunità. Ci stringiamo ai familiari in questo momento di dolore».

