Travolto da un kart, Lascari piange la morte di Rosario Tornabene: il sindaco annulla gli spettacoli

Una vita spezzata a soli 20 anni. Lascari si stringe attorno alla famiglia Tornabene per la morte del giovanissimo Rosario, il ventenne travolto da un go-kart nella pista del paese.

Oggi i medici dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stato trasportato in condizioni disperate, hanno accertato la morte cerebrale del giovane. Una notizia che ha sconvolto tutto il centro della provincia di Palermo dove vive la famiglia del ragazzo. In segno di lutto il sindaco Franco Schittino ha annullato gli spettacoli previsti per questa sera. "La comunità di Lascari oggi si è svegliata tramortita da questa notizia - commenta -. Ogni parola in questo momento rischia di essere superflua così come lo svolgimento delle attività di spettacolo previste".

Una volta completata la fase di osservazione da parte dei medici, la famiglia del ragazzo ha acconsentito alla donazione degli organi. Una scelta che, tra i messaggi di cordoglio pubblicati su Facebook, in tanti lodano. "Onore alla famiglia Tornabene per la scelta di dare una speranza alle vite appese ad un filo - commenta Daniele Chimento -. C'è molta amarezza e molta rabbia, una giovane vita spezzata in maniera del tutto casuale". "Un gesto lodevole da parte dei genitori", scrivono Debby e Alex Di Mariano. "Bellissimo gesto, salverà molte vite", commenta Rosa Perricone.

Decine i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia. "Riposa in pace piccolo angelo, veglia sulla tua famiglia", scrive Alessandro Lo Nardo. "Ciao Ro, fa buon viaggio. Sentite condoglianze a mamma e papà, che Dio vi possa proteggere", il commento di Michelle Ilardo.

Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cefalù che hanno sequestrato la pista per accertamenti. Le indagini sono coordinate dalla procura di Termini Imerese.

© Riproduzione riservata