Scontro frontale, settantenne muore a Cefalù: era andato a trovare il figlio

Si chiamava Salvatore Giambelluca, 70 anni, di Pollina, l'uomo morto stasera in un incidente stradale sulla statale 113, nei pressi di Cefalù.

Il pensionato era alla guida di una utilitaria una vecchia Panda, quando all’altezza del Pollina resort, si è frontalmente scontrato con una Giulietta sulla quale viaggiavano due turisti, rimasti feriti nell'impatto.

Nella struttura turistica l'uomo aveva lavorato fino a qualche anno prima di andare in pensione. Proprio oggi lo sfortunato anziano era andato a trovare il figlio che lavora lì.

L’impatto è avvenuto poco prima il tramonto quando Salvatore Giambelluca, operaio in pensione con un lungo trascorso da emigrato in Germania per poi far rientro nella sua Pollina e lavorare “alla Valtur”, stava viaggiando in direzione dell’abitato di Finale a bordo della sua Panda bianca quando in direzione opposta transitava la Giulietta. Ancora da accertare la dinamica e le responsabilità.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Inutili i soccorsi per l’uomo che è morto sul colpo. Per consentire le operazioni di recupero della vittima il traffico è stato bloccato per alcune ore.

© Riproduzione riservata