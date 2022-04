Sandra, la malattia e la storia che ha commosso il web: selfie dopo l'intervento

A poche ore dall'intervento a Milano ha trovato la forza di postare un selfie dedicando il suo forte abbraccio a tutte le persone che le hanno rivolto un pensiero. Sandra Di Grazia, palermitana di 47 anni ma che da 20 anni vive a Terrasini, ha dovuto sottoporsi ad un'operazione urgente per non rischiare la paralisi. Due mesi fa ha scoperto di essere affetta da mielopatia spondilogena cervicale, una malattia che ha origine da una sofferenza a carico del midollo spinale e che modifica la normale trasmissione degli impulsi nervosi.

"L'intervento è durato 291 minuti, quasi 5 ore - racconta la sorella Giusi, sempre al suo fianco nella lotta contro la malattia -. Il decorso è regolare, ma le fasi successive all'operazione sono sempre molto difficili. Per fortuna Tac e risonanza dicono che non ci sono sofferenze. Ma ancora è presto per dare una valutazione esatta delle sue condizioni, ancora dovrà essere tenuta sotto controllo dai medici".

Quella di mercoledì 13 aprile, è stata una tappa fondamentale per Sandra, parrucchiera, insegnante e madre di 3 figli di 15, 17 e 19 anni, che da un paio di mesi combatte contro una patologia di cui ignorava l'esistenza. E dopo averla scoperta, ha deciso di condividere le sue sensazioni con il resto del mondo, diffondendo un video, attraverso il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci, in cui ha raccontato la sua malattia. Il suo era un messaggio rivolto a tutti, col quale invitava a non sottovalutare i segnali che il nostro corpo ci manda.

Quel filmato ha fatto il giro del web, ha commosso, colpito al cuore anche chi non la conosceva. I commenti che da settimane inondano la sua pagina Facebook sono un tributo alla sua voglia di vivere, alla sua forza. "Sono una guerriera", ha scritto più volte.

