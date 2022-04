Concorsi truccati al Policlinico: ecco chi è Gaspare Gulotta, il professore onorario arrestato a Palermo

Appena un mese fa era stato chiamato a guidare il comitato tecnico scientifico del comparto sociosanitario di Confindustria Sicilia, mentre lo scorso luglio l'università di Palermo gli aveva conferito il titolo di professore onorario.

Oggi il nome e la carriera del professore Gaspare Gulotta, 71 anni, originario di Santa Margherita Belice, sono invece offuscati da un'inchiesta su “concorsi truccati” che sta scuotendo il Policlinico del capoluogo e partita dalla denuncia di un concorrente escluso nel giugno 2019. L'ex ordinario di Chirurgia e la figlia Elena, anche lei medico al Civico di Palermo, sono stati arrestati dai carabinieri del Nas e sono attualmente ai domiciliari. Il figlio Leonardo, invece, è tra le 11 persone a cui è stato notificato l'obbligo di presentazione e interdizione per 12 mesi.

Un'inchiesta che arriva come un macigno sulla carriera accademica di Gulotta al quale appena nove mesi fa era stato assegnato un riconoscimento di prestigio a coronamento della sua attività lunga oltre 40 anni.

Chi è Gaspare Gulotta

Ex ordinario di Chrirurgia all'università di Palermo, al 71enne Gaspare Gulotta l'8 luglio scorso fu conferito il titolo di professore onorario nell'aula magna dello Steri. Quel giorno, l'ex rettore Fabrizio Micari lesse le motivazioni dell'onorificenza attribuita dal ministro dell’Università e della Ricerca, e fu il coronamento di un lungo percorso dedicato allo studio e alla ricerca.

Ricoprendo il ruolo di professore ordinario nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia di Palermo, Gulotta negli anni ha contribuito alla formazione di diverse generazioni di medici e ha raccolto l'eredità del professore Antonino Rodolico come direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale e d’Urgenza. Ma sono anche tanti i ruoli ricoperti dal docente in campo Nazionale, al quale negli anni fu assegnata la presidenza della Società di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma, della Società di Patologia dell’Apparato Digerente, della Società dei Chirurghi Universitari e della Società Europea di Oncologia Comparata.

Nel corso della sua carriera universitaria e chirurgica ha eseguito circa 40.000 interventi ed è stato autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche su riviste Internazionali. Nella vita di Gulotta c'è anche una breve parentesi politica, dal momento che si candidò a sorpresa alle elezioni politiche del 2018 per il centrosinistra nel collegio uninominale di Sciacca, senza però essere eletto.

