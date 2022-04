L'inchiesta sul Policlinico, il commissario straordinario: «Assicurare gli interventi ai pazienti in attesa»

«Alla luce di quanto emerso dall’indagine che ha coinvolto il Dipartimento Chirurgico, come azienda ospedaliera universitaria ribadiamo la nostra piena fiducia nell’operato della magistratura». Lo ha detto il commissario straordinario del Policlinico di Palermo Alessandro Caltagirone, che stamattina ha incontrato il il rettore Massimo Midiri.

«Ho ritenuto giusto - sottolinea Caltagirone - avere prima un confronto con il rettore e intervenire solo dopo aver letto gli atti, di cui ho preso visione stamattina. Fondamentale che sia fatta chiarezza sulla posizione degli operatori sanitari coinvolti. Ho condiviso con il rettore che è evidente come la nostra priorità, su cui stiamo già lavorando, sia quella di assicurare ai pazienti in attesa di interventi chirurgici la continuità assistenziale. Confidiamo nell’operato della magistratura a cui garantiamo la massima collaborazione e, per quanto di nostra competenza, faremo tutto ciò che è possibile affinché i pazienti non risentano di quanto accaduto e possano continuare a contare su tutte le cure e i trattamenti necessari».

