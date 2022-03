Palermo, in auto contro un palo del tram a Borgo Nuovo: muore a 21 anni

Incidente mortale nella notte nel quartiere Borgo Nuovo, a Palermo. A perdere la vita Agostino Corrao, 21 anni. Il terribile incidente è avvenuto intorno all'una di notte quando la Fiat Punto bianca guidata dal giovane si è schiantata su un palo della linea del tram in largo Mauro De Mauro. L'utilitaria è stata sequestrata ed è stata aperta un'indagine per capire la dinamica esatta dell'incidente, le cause o se per caso sono coinvolti altri veicoli.

Nonostante la giovanissima età Agostino Corrao era sposato e lascia anche tre figli piccoli.

Scene di disperazione all'arrivo dei parenti della vittima in largo Mauro de Mauro, dopo essere stati avvertiti dell'incidente. Qualcuno ha anche colpito a pugni il cofano del furgone di Interventa, la ditta che si occupa della messa in sicurezza delle strade in caso di incidenti.

Dopo l'incidente è stata chiusa via Castellana per consentire agli uomini dell'Infortunistica della polizia municipale di portare a termine i rilievi.

