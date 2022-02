A Palermo una ragazza di 18 anni morta in un incidente, ferite tre sue amiche

Incidente stradale in viale del Fante a Palermo. Una Fiat 600 è finita contro un muro, stamattina intorno alle 7, all'angolo con viale Case Rocca.

Una ragazza di 18 anni, Carlotta Rosano, è morta, mentre tre sue amiche sono rimaste ferite. Le giovani sono state portate all’ospedale Villa Sofia. Le loro condizioni non sono gravi, a differenza da quanto si era appreso in un primo momento. Le ragazze sono state estratte dall’auto dai vigili del fuoco, i sanitari del 118 le hanno poi trasportate in ospedale. Alla guida ci sarebbe stata una ragazza di 22 anni, mentre Carlotta si trovava al suo fianco, sul lato passeggeri, nel sedile anteriore.

Carlotta abitava nei prezzi del luogo in cui si è verificato l'incidente.

I rilievi sono eseguiti dalla polizia municipale.

