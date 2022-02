Palermo, giovane di Villabate muore in un incidente a Bonagia: il video del dramma

Il quartiere Bonagia di Palermo questa mattina è stato scosso da una tragedia. Un giovane di 22 anni Mario Di Peri, di Villabate, ha perso la vita nell'impatto tra la sua moto e una motoape guidata da un uomo di 59 anni.

Ecco le immagini girate poco dopo l'incidente avvenuto in via Nicolò Azoti, all'incrocio con via Papa Giovanni XXIII a 2 passi dal ponte che passa sopra viale Regione Sicilia. Sul posto, come si vede dal video, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno transennato il tratto di strada e avviato gli accertamenti sull'incidente.

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook da parte degli amici del giovane, figlio del titolare di una nota macelleria e di un negozio di food delivery di Villabate.

Intanto in via Azoti si indaga per capire la dinamica dell'incidente. La moto guidata da Mario Di Peri, un grosso scooter Honda 750, dopo l'impatto ha finito la sua corsa contro un palo e il muretto che circonda un edificio. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare e i sanitari del 118, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Gli agenti della polizia municipale hanno dovuto regolare il traffico della zona andato in tilt a causa della chiusura della strada.

