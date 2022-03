Incidente mortale a Borgo Nuovo: il dolore degli amici per Agostino, terza giovanissima vittima a Palermo

Carlotta, Mario e adesso Agostino. Tre giovanissime vite spezzate in poco più di un mese. Il destino accomuna Mario Di Peri, 22 anni di Villabate, Carlotta Rosano, 18 anni, e adesso Agostino Corrao, 21 anni, il giovane padre di tre bambini rimasto ucciso questa notte (10 marzo) nell'incidente stradale a Borgo Nuovo: la sua auto si è schiantata su un palo del tram poco distante da via Castellana.

Sui social sono tanti i messaggi di addio dedicati ad Agostino. "Che schifo di vita... notizie bruttissime... Addio amico mio r.i.p. in pace nn meritavi questa brutta morte", scrive Samuele. "Leggere queste notizie è un colpo al cuore! Condoglianze alla famiglia riposa in pace amico mio" dice Alessio. E Totò, un altro amico: "Non ci sono parole quando arrivano notizie come questa. R.I.P Agostì ti voglio bene". "Non si può morire così Agostino riposa in pace" scrive ancora Ignazio su Facebook.

La morte di Agostino segue altri incidenti in cui sono rimasti tragicamente uccisi altri due ragazzi. Il 4 febbraio la prima vittima è stata Mario Di Peri, 22 anni di Villabate, dove era molto conosciuto e dove la famiglia gestisce una macelleria e un negozio di food delivery. L'incidente avvenne in via Nicolò Azoti, la vecchia via dell'Ermellino, all'incrocio con via Papa Giovanni XXIII, ai piedi del ponte che collega viale Regione Siciliana con il quartiere Bonagia.

Il 27 febbraio muore, a pochi chilometri da casa, Carlotta Rosano, appena 18enne. La Fiat 600 su cui viaggiava finì contro un muro in viale del Fante, all'angolo con via Case Rocca, la strada che porta dentro il parco della Favorita.

