Palermo, uno schiaffo e un pugno al vigilante sul tram Stazione-Brancaccio: denunciato

Nuova aggressione a Palermo su una vettura della linea del tram che collega la stazione a Brancaccio, l’ennesima esplosione di violenza sui mezzi pubblici. Sul caso sono al lavoro gli investigatori della polizia, che hanno individuato e denunciato l'autore del raid, un personaggio noto alle forze dell'ordine e non nuovo a simili azioni. Le sue generalità non sono state rese note.

Stavolta ad avere la peggio è stata la guardia giurata in supporto al personale Amat per il controllo dei biglietti e del green pass. Ieri mattina, intorno alle 8, alla stazione di Brancaccio, l’uomo, privo di biglietto e di green pass, ha reagito con la violenza di fronte alla richiesta del vigilante, colpendolo con uno schiaffo e un pugno. Poi, all'altezza della fermata di via Amedeo d'Aosta, ha abbandonato la carrozza e si è piazzato sui binari davanti al mezzo, aggrappandosi a un tergicristallo. Un modo per danneggiare la vettura.

A causa dell’aggressione i collegamenti dalla stazione centrale a Brancaccio sono rimasti fermi per circa un’ora. Da Brancaccio è stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine che sono intervenute e poco dopo hanno individuato l’uomo. L’Amat ha annunciato la presentazione di una denuncia per atto vandalico, mentre la guardia giurata procederà per lesioni.

«Andiamo avanti nei controlli - dicono dall’Amat - purtroppo in passato si era abituati a non rispettare le regole e non pagare i biglietti. Atteggiamenti che non saranno più tollerati».

