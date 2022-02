Palermo, autista dell'Amat aggredito da alcuni passeggeri

Un autista in servizio sulla linea dei bus 389, da Palermo a Monreale, è stato aggredito da alcuni passeggeri. Sui social sta girando un video in cui si vede l’autista dell’Amat circondato da due persone che cercano di picchiarlo e lo minacciano e offendono più volte.

«Sono scene che a Palermo purtroppo abbiano già visto - dice Igor Gelarda, capogruppo della Lega al Comune - ma che non vorremmo mai più vedere. È incredibile che vi sia una sola vettura, sulla linea 389, che collega Palermo con Monreale, una delle mete turistiche italiane importanti a causa dei tagli al trasporto pubblico che penalizzano anche economicamente la nostra città». Solidarietà della Lega Palermo all’autista aggredito, in servizio da oltre 35 anni all’Amat. «Speriamo che gli autori dell’aggressione vengano individuati e denunciati - dice Gelarda- Chiediamo all’azienda palermitana di trasporto di raddoppiare immediatamente il numero dei bus sulla linea 389 e di inserire anche i vigilantes, non solo per la sicurezza degli autisti, ma anche per quella dei passeggeri visto che è una linea dove i borseggiatori, per la presenza di turisti, sono all’ordine del giorno», conclude Gelarda.

