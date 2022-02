Palermo, lo stesso passeggero senza green pass danneggia di nuovo il tram

Nuova rissa e nuovi danneggiamenti sul tram della Linea 1 che dalla stazione centrale porta a Brancaccio. Lo stesso passeggero trovato alcuni giorni fa senza green pass e senza biglietto ha messo di nuovo in scena lo stesso copione. Ha inveito contro il vigilante che gli aveva chiesto di scendere. Ha bloccato per lunghi minuti la corsa del tram. Una volta sceso si è messo davanti al mezzo e ha danneggiato il parabrezza del tram e i tergicristalli. Grazie alle immagini dei sistemi di video sorveglianza i carabinieri hanno accertato che era la stessa persona denunciata alcuni giorni fa per danneggiamento e interruzione di servizio.

«Sono comportamenti - dicono dall’Amat - che vanno condannati e che creano disagi ai passeggeri e danni all’azienda. Il vigilante ha svolto in modo impeccabile il servizio richiesto. Sui mezzi si viaggia se si paga il biglietto e se si rispettano le norme anti Covid. Quello che è intollerabile che la stessa persona possa bloccare di nuovo il servizio».

