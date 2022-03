Palermo, ancora vandali sul tram: 5 giovani salgono e lo imbrattano con bombolette spray

Ancora un mezzo pubblico vandalizzato a Palermo. Questa volta ad essere preso di mira, nel quartiere Sperone, il tram della linea 1 gestito dall'Amat. Alcune persone sarebbero salite sul mezzo, avrebbero coperto le telecamere utilizzando della vernice spray e imbrattato la vettura, i vetri e i sedili.

Da una prima ricostruzione sarebbero stati circa 5 i giovani a vandalizzare il tram, il tutto alla presenza di alcuni passeggeri che si sono allontanati cambiando carrozza. Hanno gettato i rifiuti per terra e imbrattato ciò che potevano scrivendo parolacce con la vernice. L’autista non si sarebbe accorto di nulla se non dopo la fuga dei giovani.

Si tratta dell'ultimo danneggiamento in ordine di tempo. Qualche giorno fa altre due vetture erano state danneggiate sempre nel quartiere: alcuni ragazzi avevano lanciato pietre e bastoni rompendo due vetri. Mentre, sempre nei giorni scorsi, un 26enne era stato denunciato per aver preso a sprangate il tram dopo che era stato fatto scendere dal mezzo perchè non in possesso del biglietto.

© Riproduzione riservata