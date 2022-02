Palermo, un'altra guardia giurata aggredita sul tram Stazione-Brancaccio

Nuova aggressione a un vigilante sulla linea del tram che collega la stazione centrale di Palermo al quartiere Brancaccio. In corso dei Mille un passeggero pretendeva di salire a bordo senza biglietto e con la mascherina chirurgica, mentre è obbligatoria la Ffp2. Quando la guardia giurata ha provato a spiegargli che non era possibile, l’ha aggredita. Ne è nata una colluttazione ed è dovuta intervenire la polizia per riportare la calma. La rissa ha provocato ritardi nel servizio.

L’Amat, l’azienda che gestisce il servizio pubblico a Palermo, acquisirà le immagini di quanto accaduto sul tram. «Ogni giorno c'è un problema sul tram. Risse, aggressioni, nonostante la presenza delle guardie giurate, ogni giorno s'incorre in ritardi - racconta una passeggera - Ormai arrivare puntuali al lavoro è un’impresa. Ieri c'è stata una rivolta dei passeggeri contro un uomo che voleva salire senza pagare il biglietto e si è perso un quarto d’ora».

Nei giorni scorsi la notizia della guardia giurata colpita con uno schiaffo e un pugno alla stazione di Brancaccio da un passeggero sprovvisto di biglietto e di green pass.

