Palermo: poliziotto aggredito in piazza Magione, identificate e denunciate 4 persone

Quattro persone sono state denunciate per l'aggressione, avvenuta lo scorso 1 giugno, a piazza Magione, a Palermo. La polizia dopo otto giorni è riuscita a risalire a coloro che avevano picchiato l'agente, procurandogli ferite ed escoriazioni.

Il poliziotto, insieme ad altri colleghi, quella notte era intervenuto per sedare una lite ma era stato aggredito. Nelle ore successive all'aggressione, tanti erano stati i messaggi di solidarietà verso le forze dell'ordine ed erano state messe in campo nuove regole con il Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica, valide fino a tutto il prossimo 20 giugno, dalle 18 alle 24 .

Il provvedimento, infatti, prevede la possibilità di interruzione del transito pedonale o veicolare in piazza Sant'Anna, piazza Magione e nell'area della Vucciria "in caso di accertato affollamento tale da non consentire il rispetto delle norme anti Covid e di una ordinata presenza sui luoghi al fine di impedire inaccettabili eccessi e atti di violenza".

