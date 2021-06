Palermo, il video della rissa in piazza Magione: "Movida fuori controllo"

Momenti di tensione ieri a Palermo e poliziotti aggrediti. È accaduto a piazza Magione. Gli agenti sono intervenuti ieri sera per sedare una rissa ma, come si vede dal video, anche dopo l'arrivo delle forze dell'ordine, la violenza non si è placata e pugni e schiaffi sono stati indirizzati anche verso i poliziotti.

"Movida e centro storico, specie di sera, a Palermo sono completamente fuori controllo. Dopo l'aggressione alla coppia gay di Torino, l'omicidio il giorno dopo alla Vucciria, annoveriamo anche questa aggressione nei confronti di esponenti della Polizia di Stato", ha denunciato Igor Gelarda, capogruppo della Lega a Palermo.

© Riproduzione riservata