Scene da far west in pieno centro a Palermo, tre carabinieri accerchiati e aggrediti: due arrestati

Vengono fermati durante un controllo antidroga e per sfuggire accerchiano e aggrediscono i carabinieri. E' accaduto ieri pomeriggio in via Magliocco, in pieno centro a Palermo.

I militari della Stazione Centro, durante un servizio di controllo del territorio e prevenzione, hanno fermato un 19enne che si aggirava con fare sospetto. Per cercare di dileguarsi, con l'aiuto di un 28enne inveisce contro tre carabinieri, colpendoli fisicamente. In breve tempo, attorno a loro, è giunto un gruppo di persone che per dare man forte ai due malviventi hanno accerchiato i militari.

Il giovane e il 28enne sono stati arrestati per “violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale”.

Gli arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero, sono stati posti ai domiciliaripresso le rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida e del dibattimento che si terrà con il rito “direttissimo”. I carabinieri hanno avuto una prognosi di 10 giorni.

© Riproduzione riservata