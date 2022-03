I poliziotti aggrediti alla Magione di Palermo, Daspo per tre ragazzi

Il questore di Palermo Leopoldo Laricchia ha emesso il Daspo nei confronti di tre giovani palermitani, accusati di aver aggredito un gruppo di agenti lo scorso giugno, in Piazza Magione, a Palermo. Sarà loro vietato per due anni accedere all’area della piazza. Durante servizi di controllo straordinario del territorio disposti dalla questura in diverse zone cittadine, tra le quali piazza Magione, per contenere la diffusione del Covid ed evitare assembramenti soprattutto nei luoghi della movida, i tre avrebbero aggredito i poliziotti. Uno, venditore abusivo di bevande alcoliche, era stato fatto allontanare dalla pattuglia. Insieme ad altri ha iniziato a colpire con calci, pugni e spintoni gli agenti e a lanciare bottiglie. L’arrivo di altre pattuglie ha evitato che uno dei ragazzi presenti in piazza lanciasse un monopattino contro la polizia. In tre sono stati identificati e denunciati per i reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e getto di cose pericolose e sono stati sottoposti dal Gip alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. Alcuni agenti sono stati refertati per lesioni varie e trauma cranico con prognosi fino a 15 giorni.

