Movida pericolosa a Palermo, poliziotti aggrediti in piazza Magione mentre sedavano una rissa

Alcuni poliziotti sono stati aggrediti in Piazza Magione, nel cuore della movida palermitana, mentre cercavano di sedare una rissa. Lo denuncia Igor Gelarda capogruppo della Lega a Palermo. "Gli uomini in divisa sono stati colpiti più volte, anche con delle bottiglie, come si vede da alcuni video che girano sui social. Un uomo del reparto mobile ha riportato anche una ferita al collo ed è stato portato in ospedale".

"Movida e centro storico, specie di sera, a Palermo sono completamente fuori controllo", afferma. Si tratta dell'ultimo caso di violenza in pochi giorni nel capoluogo siciliano, dopo l'aggressione alla coppia gay di Torino e l'omicidio il giorno dopo alla Vucciria.

"Giusto l'appello del segretario provinciale del Coisp, Sergio Salvia, che ritiene ormai impossibile continuare di questo passo in città. La movida è un conto, la guerra che si sta consumando a Palermo ogni giorno, con morti e feriti, anche tra i rappresentanti dello Stato, è un'altra cosa. Questa è la Palermo del sindaco Orlando, piena di spazzatura, di caos e d'abusivi per strada - prosegue -. Facciamo appello a quello che rimane di questa amministrazione comunale, ma anche al Questore, perché si riporti la legalità nel centro storico. Non possiamo continuare con questo bollettino di guerra. La sicurezza è uno dei punti che più ci sta a cuore come Lega. Nei prossimi mesi presenteremo il progetto sicurezza per Palermo, che sarà un fiore all'occhiello nel programma dell'amministrazione di centro destra, che governerà Palermo tra un anno" conclude Gelarda.

