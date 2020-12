La vergogna del cimitero dei Rotoli di Palermo, oltre 600 le bare in attesa di una sepoltura

Sono 605 le bare in attesa di una sepoltura al cimitero dei Rotoli di Palermo. Disagi senza fine al camposanto comunale, travolto dall'inchiesta giudiziaria che ha decapitato il personale, e dove ieri - scrive Connie Transirico sul Giornale di Sicilia oggi in edicola - sono arrivati 20 nuovi defunti. , mai così tanti negli ultimi 5 anni. Normalmente, se ancora in questo capitolo si può parlare di normalità, ne entrano 60, 70 a settimana, in media una decina al giorno.

Ieri mancavano guanti e tute per fare le tumulazioni, quindi ore con le mani in mano fino a quando non è arrivato d’urgenza il materiale e si è potuta fare qualche operazione. Sono invece fermi gli spurghi (riunione dei resti).

E il bobcat resta parcheggiato con le ruote a terra (bucate o appositamente danneggiate non è ancora stato chiarito) e quindi inservibile da un mese. Risultato, non si scava nel campo delle inumazioni che sta quasi scomparendo sotto la vegetazione.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE