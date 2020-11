Palermo, morti in aumento per il Coronavirus e ai Rotoli ci sono in attesa 474 bare

Aumentano a Palermo i decessi per il Covid e sembra non finire mai l'emergenza al cimitero dei Rotoli. Ieri in deposito c’erano 474 feretri in attesa di sistemazione. In questo camposanto, come riporta Giancarlo Macaluso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, in questo periodo, ci sono circa 80 ingressi di feretri a settimana, una ventina in più della media normale.

Un'emergenza che si somma ad un problema mai risolto di carenza di posti nel cimitero. Intanto, è stata aggiudicata la gara per il trasferimento delle salme a Messina per la cremazione offerta gratuitamente dall’amministrazione per alleviare la condizione del sistema cimiteriale della città. Il contratto prevede il trasporto nella città dello Stretto ogni volta che si raggiunge un numero di almeno 18 salme. Al momento, nonostante la totale gratuità del servizio (sia il trasporto sia il servizio di cremazione) hanno fatto domanda solo 13 famiglie.

