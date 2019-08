Palermo, al via la pedonalizzazione del secondo tratto di via Maqueda

Da oggi via alla pedonalizzazione del secondo tratto di via Maqueda con l'inversione, già iniziata ieri, del senso di marcia da piazza Giulio Cesare in direzione Quattro Canti.

Il tratto dai Quattro Canti a piazza Giulio Cesare chiuderà alle auto tutti i giorni feriali tranne dalle 7 alle 10, rispettando le regole di accesso alla Ztl. Nei festivi, invece, è prevista la chiusura per tutta la giornata.

In via Maqueda cambia anche il senso di marcia con i mezzi che transiteranno da piazza Giulio Cesare fino ai Quattro Canti.

La scelta di adottare il provvedimento ad agosto è strategica. "In questo periodo - ha spiegato l'assessore Giusto Catania - c'è un basso flusso di traffico e, quindi, ci sarebbe tutto il tempo a settembre per poter modificare quello che non andrà".

© Riproduzione riservata