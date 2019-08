Palermo, da oggi via Roma a doppio senso: cambia il traffico nel centro storico

Il giorno di via Roma è arrivato. Da oggi, una delle strade principali della città sarà a doppio senso di circolazione. Impiegate già dalle 8 quattro pattuglie della polizia municipale, più due motociclisti che dovranno sorvegliare l'andamento del traffico.

La Rap ieri ha ultimato gli interventi su alcune buche che sono state rattoppate, rimosso il cordolo delle corsie preferenziali, anche la segnaletica con indicazioni e divieti è stata sistemata.

Dopo l'esperimento del Cassaro basso, la seconda fase della rivoluzione del traffico coinvolge oggi via Roma, mentre lunedì sarà la volta dell'inversione del senso di marcia nel Cassaro Centrale e via Calderai, con la pedonalizzazione dell'area di via Maqueda da via Calderai ai Quattro Canti. In quel caso, a vigilare in zona saranno due pattuglie più i motociclisti.

Martedì, invece, partirà la sperimentazione in via Maqueda. Cambierà il senso di marcia, da piazza Giulio Cesare in direzione Quattro Canti (Piazza Villena), dove sarà possibile circolare fra le 7 e le 10 di mattina, mentre nei festivi la chiusura sarà per tutta la giornata. Dalle 10 la circolazione su via Maqueda sarà consentita esclusivamente ai pedoni. Tre le auto di polizia municipale che verranno utilizzate nella zona, con l'ausilio di motociclisti.

