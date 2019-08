"Prima giornata positiva, è come se via Maqueda fosse pedonale da sempre". A dirlo, in questa intervista video, l'assessore alla Mobilità Giusto Catania a proposito della nuova isola pedonale a Palermo.

"Ho visto una quantità incredibile di pedoni e turisti - commenta -, ma siamo fiduciosi che il provvedimento darà un contributo alla ripresa delle attività produttive, alla qualità dell'aria e alla vivibilità della città"

© Riproduzione riservata