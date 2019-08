Cassaro, via Roma, via Maqueda: così da venerdì cambierà il traffico a Palermo

La rivoluzione del traffico è quasi completa. Da venerdì sarà in vigore la seconda parte dell’ordinanza sul centro storico di Palermo, partita la scorsa settimana con lo stop alle auto nel Cassaro basso.

L’ultima fase riguarda la chiusura di via Maqueda dai Quattro canti fino a piazza Giulio Cesare e poi via Roma col doppio senso di marcia, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta per tutto il giorno e la doppia linea continua che impedisce il sorpasso.

Ma le squadre di Amat e Rap sono ancora al lavoro per livellare l'asfalto, completare l'installazione dei segnali stradali, rimuovere i cordoli che delimitavano le corsie preferenziali.

In via Maqueda lo stop alle auto è previsto in tutti i giorni feriali con una pausa di tre ore dalle 7 alle 10, ma secondo le regole dalla Ztl: chi non ha pass, dunque, può circolare solo dalle 7 alle 8. Nei festivi il divieto di transito invece sarà valido per tutta la giornata. E su via Maqueda, nelle 3 ore consentite cambierà anche il senso di marcia, ovvero da piazza Giulio Cesare fino ai Quattro Canti.

Cambia il traffico anche in molte altre strade del centro storico comprese tra gli assi viari principali, sul Giornale di Sicilia i particolari nell’articolo di Giancarlo Macaluso.

