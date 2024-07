Palermo, per Brunori inizia una settimana di fuoco: lui si allena, il tifo si divide

Nella rassegna fotografica degli allenamenti di ieri (27 luglio) in casa Palermo c'era anche lui, il grande assente di Chesterfield: Matteo Brunori era in palestra a lavorare con i compagni e ha voluto ribadire con forza il concetto, postando sul suo profilo Instagram l'immagine che lo ritrae all'opera. Si tratta del primo post a tema Palermo dopo due mesi, un segnale di distensione dopo settimane infuocate e il forfait a sorpresa contro il Leicester: un messaggio sia al club sia alla piazza.

La volontà di Brunori non è improvvisamente cambiata: la Serie A immediata rimane un obiettivo prioritario, ma in assenza di proposte darà il massimo per raggiungerla con la maglia rosanero. Di offerte dal massimo campionato finora non ne sono arrivate (l'unica è stata quella della Cremonese, che però concorre alla promozione con il Palermo), ma qualcosa si è mosso: il Genoa sta facendo più di un pensierino sul bomber di Macaé in caso di partenza di Retegui, mettendolo davanti ad altri profili come Nzola e Cheddira. Difficile che qualcosa accada già nei prossimi giorni, ma se il Grifone offrisse i 6 milioni di euro richiesti dai rosa si aprirebbero scenari completamente nuovi, soprattutto per Morgan De Sanctis che dovrà inevitabilmente sistemare qualcosa in entrata.