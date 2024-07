Brunori si toglie dal mercato: «Penso solo al campo, il Palermo andrà in Serie A»

«A Venezia mi sono espresso male - prosegue il numero 9 -. Il mio intento era far passare il messaggio che ci vuole equilibrio, di non esaltarsi nel momento di gioia e deprimersi in quello di delusione. Il Palermo andrà in Serie A, è solo questione di tempo. Giocare davanti a 30mila persone deve essere la nostra forza».

«Sono fiero di indossare la maglia rosanero, di fare il capitano e di essere entrato nella storia di questo grande club. Ho sempre rispettato questi colori e lo continuerò a fare. Io e mia moglie abbiamo scelto di far nascere nostra figlia a Palermo, lo abbiamo voluto fortemente per il legame che abbiamo costruito con la città». Parole di capitano, rilasciate sul sito del Palermo: Matteo Brunori si toglie pressoché definitivamente dal mercato, giurando amore ai rosa e alla città. La società lo aveva inserito fin da subito nel progetto tecnico, lui dopo due mesi di silenzio torna a esprimersi e lo fa nel modo più diretto possibile, in attesa di dare la risposta definitiva in campo con i gol.

Brunori spiega poi la scelta del silenzio di fronte al rincorrersi di voci sul suo futuro: «In questi due mesi ho preferito attendere e riflettere molto. Ho letto tanti commenti negativi, sia sui social che nei media, e questo mi ha fatto veramente male. Ho un legame fortissimo con la città. Rispetto le opinioni di tutti. Sono una persona e questi due mesi li ho vissuti in maniera non bella, quindi lo trasmettevo anche al di fuori. Sono riuscito a metabolizzare e darmi la carica per ricominciare al massimo».

Quello che si appresta a iniziare è il quarto anno in rosanero: nel primo ha ottenuto la promozione in B, adesso l'obiettivo è la tanto agognata massima serie. «Palermo mi ha dato tantissimo, io ho ricambiato con i fatti – sottolinea il centravanti – Un amore così grande con questa piazza non lo può rovinare una incomprensione. Per quanto riguarda il mercato, sono stato accostato a tante squadre ma non mi interessa, penso solo al campo e agli obiettivi che abbiamo come squadra. Da Livigno stiamo lavorando tantissimo, Dionisi ha portato idee nuove. I rinforzi alzano il livello che avevamo in squadra, fa tutto bene al gruppo. Sono alle prese con un affaticamento, nulla di grave, lavoro per rientrare in gruppo».

Adesso sarà il campo a tracciare la strada: la carica è quella giusta, i tifosi si stanno già ricompattando intorno a lui e l'ambizione di fare bene c'è, ma nulla può realizzarsi senza il contributo attivo del capitano.