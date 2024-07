Palermo-Brunori sempre più lontani tra forfait improvviso, assenza dagli spalti e dubbi sul rientro

Il club parla di affaticamento muscolare, il tecnico Alessio Dionisi auspica di riaverlo nell’amichevole di sabato prossimo (3 agosto) contro l’Oxford United, eppure le distanze tra Matteo Brunori e il Palermo sono aumentate in modo significativo dopo la partita di ieri, vinta 1-0 dai rosa contro il Leicester grazie al gol di Federico Di Francesco: il forfait del numero 9 è stato infatti comunicato a meno di un’ora dal calcio d’inizio, ma nessuno si aspettava di non vederlo sugli spalti insieme agli altri indisponibili, ovvero gli infortunati Desplanches, Ceccaroni e Segre e il nuovo arrivato Pierozzi.

Brunori, che ha un contratto fino al 2027 e nel corso di questo ritiro è stato più volte “coccolato” da compagni e società, ha parlato con il club a inizio giugno evidenziando la volontà di giocare in Serie A. Da quel momento però tante squadre (Lecce, Empoli, Verona tra le altre) hanno fatto un sondaggio per lui e nessuna ha presentato un’offerta concreta, eccezion fatta per la Cremonese che però si è sentita rispondere picche per due motivi: da un lato i rosa non vogliono rafforzare una diretta concorrente alla promozione, dall’altro l’offerta di 5 milioni di euro è stata ritenuta troppo bassa. Si parte infatti da una base di 6 milioni, con la cifra che potrebbe aumentare in caso di asta: i grigiorossi si sono tirati fuori puntando su De Luca della Sampdoria, presto si saprà se qualcuno è realmente disposto a versare questa somma nelle casse del Palermo.